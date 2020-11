En una era donde la diversidad es poder, y los estándares de belleza y estereotipos de moda ya no son los mismos, la industria textil aún no logró mantenerse en regla con la ley sancionada.

"Aun seguimos aguardando su reglamentación, y por este motivo la ley aun no está en vigencia", indicó la activista Brenda Mato en sus redes sociales.

Por su parte, desde la organización AnyBody Argentina manifestaron: "Hoy en día no esté rigiendo esta ley, no hay ninguna marca cumpliéndola ni el Estado haciendo que se cumpla".

Todavía, a pesar de la ley, las prendas no representan las medidas reales de nuestros cuerpos. Por esa razón, desde redes sociales se difundió el hashtag #1AñoSinLeyDeTalles.

Qué dice la ley

La Ley Nacional de Talles manifiesta que el SUNITI es de aplicación obligatoria en todo el país en cuanto a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años.

La identificación del talle debe estar contenida en el pictograma correspondiente en una etiqueta adherida a la prenda, de manera cierta, clara y detallada, es decir de fácil comprensión para el consumidor. Y los comercios tienen la obligación de exhibir un cartel (tamaño mínimo de 15 por 21 centímetros) en un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas.

La ley también deja claro que los locales de venta de indumentaria deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores. Y que “deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”. En caso de incumplimientos se aplicarán sanciones establecidas en las leyes de Defensa del Consumidor y de Penalización de Actos Discriminatorios.