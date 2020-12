Por lo mismo, Gill seguirá como secretario de Obras Públicas de la Nación, cargo que asumió apenas 15 días después de haber sido reelecto intendente de nuestra ciudad. Tras dos pedidos de licencia por seis, meses, Gill pidió ahora extender de manera indeterminada su estancia en Buenos Aires, por lo que Rosso seguirá como intendente interino de la ciudad. Formalmente es el presidente del Concejo Deliberante, a cargo del ejecutivo.

El acuerdo entre Schiaretti y Alberto Fernández genera un nuevo capítulo, esta vez en nuestra ciudad. Las negociaciones entre ambos ya habían permitido que el peronismo retuviera la intendencia de Río Cuarto y, voces en off confirman que los votos accastellistas fueron una orden expresa que vino desde El Panal para que Gill no tenga que volver a Villa María y no deba llamar a elecciones.

Justamente, la oposición había hecho hincapié en que Gill debería hacer un llamado urgente a elecciones porque se deja a la ciudad en "una acefalia". Desde la UCR también emitieron un comunicado criticando duramente a Gill por esta decisión.

Pero, lo concreto es que, en la sesión de hoy, las manos se levantaron para que Martín Gill continúe en Buenos Aires y que Villa María no llame a elecciones, más allá de lo que establece la Carta Orgánica Municipal.

Carlos De Falco, destacó durante su discurso que no es la primera instancia donde la ordenanza municipal queda a la deriva de diversas interpretaciones.

Luego, habló la concejal del oficialismo, Verónica Vivo, tomó la palabra y afirmó que Martín Gill representa a Villa María a nivel nacional, por lo que se siente orgullosa de ser parte de su equipo de trabajo. "El intendente no está desentendido de la ciudad, sino que está más comprometido que nunca", señaló.

Por su parte, el concejal del partido Hacemos por Córdoba, Julio Oyola afirmó: "No creo que tenga la tranquilidad para defender hábilmente este proyecto, ni que tenga el ingenio para pintar "obralanda" como lo hizo la concejal Vivo, porque el adulterio que se comete en la municipalidad es algo nunca visto en Villa María".