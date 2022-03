"La Liga le abrió la puerta como a cualquier entidad, con la mejor intención, y Zoe trabajó durante meses muy bien. La Liga no tiene porqué quedar ensuciada", comentó.

"La posición de la Liga fue siempre muy clara; a Zoe se le exigió lo mismo que a todos para que pudieran participar. Como no tenían estadio propio se les exigieron dos canchas, y ellos ya habían acordado con dos lugares, incluso uno de los clubes era Alem".

"Lo que hizo Zoe futbolísticamente fue muy bueno; de la otra parte no opino porque desconozco totalmente el tema y no voy a entrar en eso, pero lo que hicieron en cuanto a trabajo de campo, selección de chicos, me consta porque mi hijo iba a jugar ahí".

"Conocía anteriormente la gente que vino para ese proyecto que después quedaron salpicadas por esto. Los hermanos Graieb, el profe López, Apuzzo, Brindisi, no tenemos nada que discutirle en cuanto a lo futbolístico".

"No llegaron a tiempo a presentar la documentación en la Liga porque no tenían la firma de su presidente y de su secretario, que son los prófugos".

Conrero aseguró que en un principio no tenían ningún motivo para desafiliar a la institución ya que no cumplían ninguno de los requisitos necesarios para la desafiliación.

"No se dio, es una lástima y una pena porque quedaron un montón de chicos... las pruebas fueron enormes, tenían pases preparados que solo les faltaba la firma del presidente y secretario. Si esto quizás hubiese ocurrido más adelante, ellos hubiesen estado compitiendo".

"No sé si hubiese sido mejor o peor, pero por lo menos los jugadores, con las firmas habilitadas y los pases presentados, a lo mejor consiguiendo financiación por otro lado podían seguir participando en la Liga".

Sobre los jugadores del club, comentó: "Están todos reubicados. Nosotros cerramos el libro de pasos el 25 de marzo; hasta ese momento cualquier institución puede presentar un trámite y ficharlos. Así que todos esos jugadores, sobre todo los de primera y reserva están reubicados".

"Es una lástima porque por ahí la promesa o la ilusión que había con los más chicos se fue todo por la borda", agregó.