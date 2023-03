La Liga de Baby decidió no jugar y la propia liga se queja de que los niños no juegan

Por lo que surge de la conferencia de prensa realizada, 14 representantes de la liga, más el dueño de casa, convocaron a los medios de prensa para decir abiertamente que INCUMPLIRÁN UNA ORDEN JUIDICIAL.

Es decir, aparecerían autoincriminándose como incumplidores del fallo de un juez. No hay antecedentes en la zona de una actitud similar.

Cabe resaltar que incumplir una orden judicial es un delito penal tipificado en el art. 239 del Código Penal argentino. Además de ello, pueden surgir consecuencias económicas por el incumplimiento de la liga, que podría consistir en una multa, hasta que la liga cumpla efectivamente la orden judicial.

También es contradictorio el reclamo de los dirigentes, pues alegan que 1.500 niños no pueden jugar a raíz de este conflicto , pero a su vez, son esos mismos dirigentes los que no lo permiten, porque no organizan la fecha no estando impedidos para ello y se declaran en huelga. Es decir, está bajo su propia voluntad que los niños jueguen o no.

Que los niños no realicen la práctica deportiva, luego de que con tanto entusiasmo realizaron la preparación para iniciar el campeonato, es claramente responsabilidad exclusiva de los dirigentes.

Un observador judicial, con años de experiencia, manifestaba, no sin un dejo de ironía: "en la próxima reunión del Baby Futbol, se va a poner a votación que la tierra es plana, y el Consejo Directivo la va a aprobar".

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí