En septiembre de este año Moretti fue sancionado a través del Tribunal de penas de la liga cuando era DT del club El Porvenir por una supuesta mala inclusión de un niño en un partido de fútbol.

Lo que destacan los abogados defensores del sancionado es que nunca existió la posibilidad de legítima defensa, es decir, se lo condenó y ahí finalizó el proceso, además de sostener que no es responsabilidad de su defendido la inclusión o no de los jugadores, sino del club en el que se desempeñan, en otras palabras, no es responsabilidad del técnico decidir sobre el fichaje de los jugadores.

"Vinimos junto a los profesionales a buscar una respuesta que hace 75 días que estamos esperando" comenta el ex dt de El Porvenir y agrega "Yo lo que más quiero es seguir trabajando y pedir una explicación por los motivos de la sanción".

Luego su abogado Emiliano Caula nos explica que posterior a la sanción impuesta a Moretti, no tuvo derecho a ejercer su defensa y por lo tanto decidieron presentar un recurso de reconsideración basado en 3 argumentos: El primero es que "nunca se lo citó, ni lo han invitado a tomar participación del sumario administrativo", el segundo es que la prueba incorporada en el sumario administrativo "no acredita fehacientemente" que su cliente haya ocasionado esa falta que se le imputa y el tercero es que está violando el derecho de poder trabajar.

Finalmente, Caula explicó que se iniciarán las acciones judiciales, se presentará un amparo para que Gustavo pueda lo antes posible volver a trabajar.

