"Estoy en una situación muy difícil", manifestó Linda en dialogo con Leandro Bonetto y Vale Giraudo del programa Conexión Ya!.

Linda, afirmó que no tenía conocimiento de las denuncias previas realizadas por Beatriz por violencia de género contra Aldeco.

Además, contó que tomó conocimiento de los hechos, por su padre, con quien convive en Italia. "Mi papá me llamó al rededor de las 7 de la mañana, y me consultó si sabía lo que había ocurrido, le dije que no y me dijo: Se murió la mamá", expresó.

Con respecto a la relación que mantenía con el supuesta asesino de su madre, Ignacio Aldeco, Linda afirmó: "Nunca me comentó nada, en detalle. Yo no sabía de la violencia. Lo conocí en una navidad del 2017, y no lo tenía capaz de algo así".

"Yo espero que la justicia argentina se encargue del culpable, pero no creo que pueda suceder, pero espero que de alguna forma se haga justicia", concluyó la conversación la joven.