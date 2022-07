Concretamente, una lectora de Villa María Ya! sostuvo que tuvo lugar en el sector del loteo Smitarello y envió fotos y videos en los que se pueden ver calles y terrenos tapados por el agua. "No podemos llevar los chicos al colegio, no podemos llegar al médico, no podemos hacer nada", afirmó.

Asimismo, agregó: "Tenemos el río en frente de la casa". Por otra parte, fuentes consultadas por este medio destacaron que en el lugar se encuentra una laguna de retención, por lo que el agua desemboca allí y luego desciende.

La lluvia causó inundaciones en barrio Nicolás Avellaneda

