Los Palmeras aislados por COVID-19

“Cacho (Deicas) se hisopó, yo como fui con otro de los muchachos lo hisoparon a él, ya que no hacía falta que se haga con todos. Con el hecho de haber compartido un café, un mate o una charla ya estás infectado. Les avisé para que no se malinterprete, es una cuestión que le está pasando a mucha gente. A Cacho le dio positivo, a mí también me cuentan como positivo por el contacto estrecho”, resaltó Marcos Camino, integrante de la banda en diálogo con el programa De Diez por LT10.

“Los muchachos empezaron a informarme el domingo, que se sentían mal, que tenían todos los síntomas, me llamaron dos de los integrantes, a la tarde otro, anoche el ingeniero de sonido, hoy fuimos a hacer los hisopados, le dio positivo a Deicas, al ingeniero. Estamos todos aislados, pero bien”, manifestó.

Al parecer, Los Palmeras se infectaron en los ensayos que venían realizando por el aniversario de la final de la sudamericana que protagonizó el club Colón de Santa Fe, en el 2019 y que significó una difusión internacional para el grupo.

“Como todos estuvimos juntos ensayando para el aniversario de la final de Colón en Paraguay, decidimos aislarnos por 14 días todos, porque es obvio que estamos todos contagiados”, afirmó. “Los factores de riesgo los tenemos Cacho y yo porque somos mayores, el tiene 68 y yo 70″, afirmó Marcos.

En cuanto a cómo estuvieron trabajando durante la cuarentena, señaló: “Estamos un poco cansados de la cuarentena, de estar encerrados, como cualquier persona. Tener la posibilidad de juntarnos para hacer cosas a futuro era bueno, hasta que desgraciadamente pasó esto, que nos vimos contagiado por este virus”.