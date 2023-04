Madres preocupadas por el estado de los baños del IPET 322

"Estamos haciendo visible esto porque nos parece un espanto que los alumnos no cuentan con los baños en condiciones, algo básico, mas que todo para los chicos que pasan muchas horas en el establecimiento" mencionan.

"Los baños se encuentran sin puerta en la entrada y tampoco en los box donde estan los inodoros, además de otras cosas, las canillas no andan etc." explican en el comunicado, además destacan que son "pocos" los que pagan la cooperadora y no quieren hacer responsable a quienes trabajan en la institución ya que "hacen lo que pueden" pero si responsabilizan "al municipio o al que tenga que hacer algo al respecto".

El estado de los baños implica que los alumnos y alumbas no tengan intimidad, según se desprende del comunicado, muchos de ellos pasan más de 5 horas al establecimiento. "En caso de urgencia tienen que pararse 2 chicas adelante para taparse, siendo que es una de las necesidades más básicas que tiene el ser humano. Aclaramos que nuestro reclamo no es hacía la escuela, porque por lo menos nosotros cómo padres estamos a gusto con lo que le enseñan a nuestros hijos" explican.

Por último aclaran que la situación es de reclamo a la municipalidad o al gobierno ya que las condiciones en la que se encuentran los baños es la misma a la de otros años.

