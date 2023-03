En la oportunidad se llevará a cabo una distinción a las profesionales que formaron y forman parte de la Fuerza Aérea de Córdoba, quienes nos representaron en 1982 en el conflicto Bélico de las Islas Malvinas trabajando desde el 2 de abril al 14 de junio en el Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia.

HOMENAJE A ENFERMERAS VETERANAS DE MALVINAS.jpg

Desde la AEC argumentaron la iniciativa en la siguiente descripción del proceso: “Les habían dado la orden de empacar sus cosas para viajar sin tener el tiempo para despedirse de su familia, allí estaban las 24 horas con el uniforme puesto a la espera de los aviones que llegaban a las 2 – 3 de la mañana horario en que los radares no lo percibían, recibían de 20 a 30 soldados heridos no sólo en lo físico sino también en el alma. Pasaron frío, miedo, curaron heridos, lloraron muertos. Luego, al finalizar la guerra, recibían la orden de no hablar del tema y olvidarse de lo que pasaron. Fueron discriminadas por el sólo hecho de ser enfermeras. 31 años les llevó para expresar lo vivido, canalizar la entrega y el estrés postraumático. 40 años para ser reconocidas como Veteranas de Guerra con derechos a una pensión especial para ello debieron acudir a la Justicia con perseverancia y constancia por años. Nos ponemos de pie para aplaudir a este grupo de mujeres que con entereza brindaron cuidados de enfermería en un contexto hostil donde las heridas dejaron marca y los cuidados hicieron historia”.

“La enfermería requiere de vocación, amor, estar al servicio de quienes están vulnerables, expuestos al dolor, con incertidumbre y necesitan el cálido apretón de manos acompañado de palabras como: estoy aquí para ayudarte, contenerte y aliviar tu dolor”, sintetizaron respecto a la labor de estas profesionales.