Hace un par de días recibió la ayuda de Aylén Zappala, una joven que está prácticamente en la misma situación. Zappala está a días de quedarse sin casa porque no puede pagar el alquiler y tiene un bebé. Pero, cuando vio la historia de Pamela en Facebook, le ofreció un lugar donde quedarse. En todos los casos, los padres están totalmente ausentes y lejos de responsabilizarse por sus hijos y las madres. Las familias de ambas también, las dejaron a la deriva

Pamela le contó a Villa María Ya que tiene una niña de siete años y un niño de cinco. Vive hace seis años en Villa María cuando llegó oriunda de Santa Fe. Siempre se las rebuscó sola y el padre de uno de los hijos apenas le pasa tres mil pesos por mes.

En el último mes la desalojaron porque no tenía plata para pagar el alquiler. Fue a vivir a Barrancas del río, a metros del Calamuchita. Pero se quedó sin nada porque le robaron todos los muebles y ropa que poseía.

Pamela pasó la Navidad tapada con cartones, sin comer casi nada y ahora, provisoriamente, está alojada en la casa que alquila Aylén, una joven en una situación similar.

El panorama es dramático. "Quiero que me ayuden por favor. No tengo nada. No quiero esta vida para mis chicos", dijo.

Cualquier colaboración es imprescindible. Entre lo más urgente comida, ropa, un colchón, frazadas y calzado. Pero, para salir adelante, un trabajo y un lugar donde vivir.

Para ayudar a Pamela, y también a Aylén, se pueden contactar a los siguientes números:

3537654172 o +54 9 3534 74-6963. O pueden acercarse a Gervasio Posada 1669, barrio Lamadrid.