Diego Maradona murió el mismo día que Fidel Castro

"Fue como un segundo padre para mí, le debo muchas cosas. Me aconsejaba mucho, me hablaba de mi enfermedad, me decía que no fuera tonto, estaba siempre pendiente de lo que hacía y cada vez que necesitaba algo era el primero en llamarme", agradeció Maradona, quien fortaleció su relación con Castro durante su establecimiento en La Habana entre febrero de 2000 y marzo de 2004 para recuperarse de su problema de adicción a las drogas.

El futbolista argentino, quien falleció a raíz de una descompensación cardíaca, afirmó en reiteradas ocasiones que a Fidel Castro lo consideraba como "el más grande de la historia".

En términos políticos, Maradona definió en varias oportunidades a Castro como "el único Comandante" y no dudó en que "desde el cielo seguirá guiando a los pueblos junto al 'Che' (Ernesto Guevara) y (Hugo) Chávez".

"Un segundo padre"

"Me llamaron de Buenos Aires y fue algo muy chocante. Me agarró un llanto terrible, porque Fidel fue como mi segundo padre. Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política, o de deporte, o de lo que se diera en el mundo, y yo estaba dispuesto para hablar", sostuvo Maradona en diálogo con el canal deportivo argentino TyC Sports en el 2016 cuando falleció Fidel Castro.