"Golazo al corazón", el homenaje local a Diego Maradona

Golazo al Corazón - Canción Oficial - Homenaje a Diego Maradona - Ft. Nino Rey 2020

En una entrevista con Villa María Ya, Nino Rey contó que la canción fue un producto espontáneo, movilizado por la emoción y el impacto que tuvo la muerte de Maradona.

Señaló que es un fan de Diego aunque no se considera un "maradoniano". Pero en su familia, el fútbol y la música siempre fueron los principales temas de conversación.

La noticia de la muerte de Maradona le causó un gran impacto, por lo que representa en la cultura popular el 10 y por lo que experimentó a nivel personal. Las lágrimas de su papá y el "Diego querido" inundando todos los portales, le fueron llevando a Nino Rey a anotar versos sueltos.

Días después, y con una melodía clara, acudió al estudio del reconocido Gustavo Botta, con quien en sólo dos horas grabó la canción que ya está en YouTube.

Precario, pero sencillo y lleno de sentimiento, el grupo grabó un video con un celular y la canción nació para ser escuchada.

"Hay tantas canciones de él que me pareció inútil lo que proponía. Pero fue lo que me pasó. No sé si es un homenaje, pero es lo que causó en mí y quería compartirlo", dijo Nino Rey, que invitó a escuchar el tema y emocionarse.