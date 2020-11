La emotiva carta de Dalma a Diego Maradona

En su sentido mensaje, donde exploró todas las sensaciones que debe haber tenido desde el mediodía del miércoles, Dalma Maradona reconoció estar "destruida" por la partida física del "Pelusa".

Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos...", agregó.

Por último, para cerrar su texto que acompañó con una de las fotos más icónicas donde se la ve en sus primeros años de vida junto a Maradona sentado en una pelota de fútbol, Dalma admitió que no imagina "cómo será la vida" sin el astro futbolístico.

"Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre!", concluyó.