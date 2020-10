Marcha del 12-O: ¿Qué nos dejó?

En la plaza Centenario, alrededor de las 16 horas representantes de distintos sectores se manifestaron en contra de las medidas nacionales luego instrumentadas por el gobierno provincial.

“Somos de una escuela de danza donde lo que menos tenemos son contagios”, expresó Paola quien es propietaria del establecimiento que ante las nuevas restricciones no puede abrir sus puertas en los próximos días. “Necesitamos laburar, nos dieron préstamos que tenemos que devolver, tenemos que pagar alquileres, luz, tenemos que pagar el impuesto municipal”, comentó.

Referentes de los gimnasios también se presentaron: "Nos sumamos porque es muy indignante la medida que tomaron, estamos muy enojados y decepcionados, la verdad que no tiene explicación ya que en los gimnasios hubo contagio cero, no sabemos qué están buscando y consideramos que es una medida totalmente arbitraria”, señaló Juan Rosell.

Los kioscos también fueron parte de la movilización: "“Estamos acá porque necesitamos trabajar y queremos que nos extiendan el horario, tenemos dos kioscos y muchas personas que dependen de esa fuente de trabajo, queremos abrir hasta las 12 de la noche porque permiten otros rubros que son competencia que antes no lo eran y eso nos perjudica mucho”, sentenció Johanna.

Marcha en la marcha

En la ciudad capital el punto de concentración fue el Patio Olmos, generaron polémica varios videos que circularon demostraron el nulo distanciamiento social, casi sin barbijos y hasta se armó una "mini fiesta" de música electrónica.

Andrés Oliva on Facebook Watch En el peor momento de la pandemia, en Córdoba arman un Boliche frente al patio Olmos ¿A nadie le pareció que no da?

Al respecto un representante de la escena electrónica, Samuel López, manifestó: "Lo que pasó ayer en el Patio Olmos no fue una fiesta de música electrónica. Eso no es la música electrónica, eso no es la cultura electrónica. Yo sé que es difícil diferenciar, por el bombardeo constante de los medios masivos, pero hagamos el esfuerzo. A quienes estuvieron ayer: ¿quieren salir a protestar en medio de una pandemia? Ok. Por lo menos les pido que no usen a la música y cultura que tanto amamos como excusa. Es bajo hasta para ustedes".