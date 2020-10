¿Qué pasará con María Elena en "Casados con hijos"?

La participación de Rivas nunca fue confirmada y, finalmente, la actriz anunció por qué no estará en la tira teatral: “Quiero aclarar que no me bajé del proyecto ‘Casados con hijos’ en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”, explicó en su momento.

En un principio, se dijo que la actriz tenía problemas con la propuesta ideológica del guión. Luego, la producción comunicó que ella no estaba a disposición de realizar tres funciones por día.

“No estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público con las funciones establecidas, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort”, explicó el productor Gustavo Yankelevich.

Según el periodista Adrián Pallares, ya se encontró a la nueva pareja de Dardo, que “nada tendrá que ver” con María Elena, personaje que se quedará viviendo en el exterior.

Los guionistas Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón afirmaron que “no se adaptará la historia al nuevo personaje” sino que escribieron un nuevo libro con sus respectivos diálogos e intervenciones para que la obra “quede perfecta y sin desfasaje alguno”.

Dispusieron que Maria Elena sea nombrada pocas veces en los libretos y que la nueva actriz que hará de novia de Dardo “sea de renombre”.