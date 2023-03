Gill: "En la ampliación de oportunidades está el sentido de la política"

El mandatario tuvo palabras de agradecimiento a los gobiernos provincial y nacional por el acompañamiento y el “reconocimiento para que Villa María siga siendo uno de los centros urbanos más progresistas”. Respecto al tiempo transcurrido como cabeza del Ejecutivo, Gill señaló que “podemos mirar atrás y sentir que esta tarea no fue en vano, nos tocó tomar decisiones para incluir a todos, para construir puentes, para seguir siendo una comunidad organizada que permita el desarrollo integral”.

“Solo he tenido una meta desde el primer día, y la voy a tener hasta el último: gestionar, gestionar y gestionar para que la ciudad crezca, para que los servicios lleguen a todos, para que la educación sea el motor efectivo de la movilidad ascendente, para que como ciudad asumamos desafíos”, expresó sobre el final de su discurso.

Y sumó un llamamiento para avanzar en la “constitución de formas de democracia más igualitarias y más participativas”. En este sentido, Gill planteó como objetivo “avanzar hacia aquellas formas de inclusión política, de acuerdos más amplios, donde el desafío sea unidad en la diversidad”.

Por último, apuntó que “aspiramos a una provincia cada vez más grande, a una nación que nos congregue a todos, y es por eso que no deben buscarnos para dividir, ahí no me van a encontrar. La principal agenda política de este tiempo será seguir gestionando hasta el último día de mandato”.