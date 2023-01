Martín Gill sobre el 2023 y su noche favorita del Festival

Saliendo de la vorágine de la presentación, el mandatario local se refirió a cómo afronta su último año de gestión y dice: "Siempre a nivel de gestión la agenda es completamente cambiante, todos los días vamos por más. Yo le decía a mi equipo de gestión, lo voy a vivir como si fuera el primero" y agrega "Con todo lo que podamos concretar conretarlo y lo que podamos dejar en marcha para que quien tome la posta lo continúe, hacerlo".

Luego se le consultó respecto a la posibilidad que de que el peronismo llegue unido a las elecciones y mencionó que ellos como espacio político primero trabajarán por la unidad y luego además se trabajará para ampliar voluntades a otros secotres y en tercer lugar para proponerles a los villamarienses una propuesta electoral que demuestre "continuidad y cambio".

"Continuidad de todo lo que hemos podido hacer en 25 años de transformación de villa maría y los cambios que sean necesarios para que Villa María tome la agenda que viene, lo mismo decimos para Córdoba" mencionó en un tono unificador de cara a las elecciones para intendente.

Respecto a la posibilidad de candidatos menciona que hay muchas mujeres y hombres que pueden tomar la posta, "Estoy seguro que vamos a generar una mesa de diálogo" comenta y hace referencia a la posibilidad de que Nora Bedano sea una de las posibles candidatas: "Nora por supuesto es una de esas mujeres" y agrega "Ah sido intendenta de la ciudad de Villa María, me tocó ser su secretario de gobierno asíque conozco perfectamente su trabajo, su honestidad, su vocación por la ciudad y no me cabe duda va a ser una de las que participe en ese debate".

Por último se le preguntó por su noche favorita de esta edición del Festival de Peñas y si bien mencionó que todas le gustan, por "género" le gusta Tini y la noche de martes cree que es una noche "muy linda".

