Alexander Martínez fue encontrado semienterrado en un campo de la zona rural de Arroyo Algodón la madrugada del 30 de mayo cuando la policía y los bomberos hacían un extenuante rastrillaje que ya llevaba casi seis días.

"Les daba la cara para hablarme mientras buscaban a mí hijo. 'Quédese tranquila, se debe haber ido a algún pueblo porque eso me dijo (Nano)', me decía Munarriz en la policía", recordó Mirta sobre esa semana en la que Nano estuvo desaparecido.

Mamá de Nano Martínez: "La sangre de mi hijo clama por justicia"

"Lo mataron de una forma terrible. Por eso la fiscal pide la máxima, porque lo mataron cobardemente, traicioneramente. Le tendieron una trampa", expresó entre lágrimas.

Ante la consulta, Martínez dijo que "jamás se han acercado -la familia Munarriz-. Tampoco quiero". Cabe recordar que ambas familias viven en la misma cuadra, prácticamente una frente a la otra.

"Salgo a la vereda cinco minutos nomás. Paso todos los días en mi casa. Eso es mi vida. No tengo más a mi hijo, que era un amor conmigo, era un compañero. No puedo vivir más. El resto que me queda es la justicia. Pido la máxima pena", reclamó tristemente.

"La sangre de mi hijo clama por justicia", concluyó.