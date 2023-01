Todo comenzó cuando Rocío Galera, una chica de 24 años de Villa Nueva que acumula en este momento 65 mil seguidores en Instagram (20 mil más que ayer), publicó unas capturas de pantalla donde el delantero del Galatasaray le habría respondido una historia.

"Sos vos o te manejan las redes?", preguntó la joven. "A mi nadie me maneja nada", respondió Icardi. "Me encantaría conocerte, donde estás?", prosiguió la influencer local. "Estoy en Estambul y me interesas. Estoy complicado, lo único te pido privacidad", fue la respuesta.

Como ya sabemos, en caso de que esta conversación realmente haya existido, la privacidad no fue respetada ya que Galera hizo públicas las capturas. "La verdad que no me interesa su privacidad porque su vida es pública", dijo al respecto.

Con la noticia saliendo en todos los portales nacionales y con los programas de chimentos peleándose para conseguir la exclusiva con la villanovense, Icardi terminó posteando lo siguiente en su cuenta de Instagram.

"Lo aclaro para que no queden dudas! Con esta también me caso en un rito espiritual? Avisen cualquier cosa (emojis de risa). TODO FALSO. Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace 'famoso'".

¿Una villanovense cautivó a Mauro Icardi?