"Anoche estábamos con nuestro negocio abierto, como hacemos habitualmente, aparentemente la barra de Atenas de Río Cuarto pasaba por acá camino a Río Cuarto, se cruza con la hinchada de Alumni, aparentemente la hinchada de Alumni le tira unos piedrazos a los colectivos, se baja la hinchada de Río Cuarto y empieza una batalla campal entre ellos", afirmó el comerciante. Además, agregó: "Ahí aprovechan diez, doce, quince inadaptados de los de Atenas de Río Cuarto, se introducen al local y destruyeron todo".

Asimsimo, manifestó: "Rompieron los vidrios de las dos vidrieras, adentro rompieron las vitrinas de la caramelera, de los alfajores, rompieron todo, y saquearon todo lo que estaba a mano, y se pudieron llevar se lo llevaron". También contó como fue la reacción de sus empleados: "Ellos (los trabajadores) tienen la orden siempre de no resistirse, se encerraron en el depósito, botón antipánico".

"Gracias a Dios, y a ese mecanismo, no hubo que lamentar ningún lastimado ni nada, es sólo material", añadió Báez.

Por otra parte, relató el saldo de este saqueo: "Se llevaron una registradora fiscal, debe costar 200 mil pesos, la registradora sola, después plata no, nunca queda plata en el local". "Saquearon lo que era alcohol, se llevaron todo", agregó.

Cabe destacar que Báez agradeció a la Policía destacó el "espectacular trabajo" que realizaron. "Esta gente está detenida. Fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad, y están detenidos", manifestó.

"Espero que a un juez no se le ocurra hoy decir "suéltenlos, pobres muchachos", que realmente el trabajo que hace la policía no sea en vano, porque si no a la Policía me imagino que no le debe dar ganas de trabajar", añadió. Finalmente, contó que iniciará acciones legales contra el club "Albo": "Estuve hablando con mi abogado, y le vamos a iniciar acciones a Atenas de Río Cuarto".

