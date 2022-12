Un villamariense creó un invento para que no se pierdan las medias

"Patenté un invento que es para no perder más medias. La idea es un accesorio que se instala por única vez en la media. Como lo pueden ver acá en las medias instaladas no molesta, no rompe la medida, se instala por única vez. La idea es que a la hora de sacarse las medias cuando van al proceso de lavado, las hermanas y como le digo yo, las unan y hagan todo el proceso de lavado, las dos medias juntas. Pedir el canasto de la ropa sucia, entrar al lavarropas, colgarse tender, una soga, sin necesidad de usar broches", indicó Luciano.

La idea surgió gracias a las "medias viudas"

"Proporciona que las medias estén juntas desde el momento que uno las compra, hasta el momento que uno las deja de usar. Esto surgió con la famosa bolsa de medias viudas que está en mi casa, yo hago deporte y tengo las medias preferidas y cuando perdía una de ellas era una locura. Y siempre terminaba yendo a la bolsa de las medias viudas", expresó.

Ese fue el momento de iluminación para que surgiera la idea según indicó, y con un boceto previo, en plena pandemia y mucho tiempo ocioso puso en marcha el invento.

"Pensé en que tenía que haber una solución. Yo hice un boceto en 2016 y muere en un cajón y en plena pandemia volví con eso pendiente y con tiempo ocioso, uno en la casa, inquieto y empecé a desarrollar, a modificar y probar para que no se suelte, a probar materiales que fueran flexibles, que permitieran en el lavarropas no tener tensión. En el 2020 cuando ya estaba el proyecto se presentó una patente y a partir de setenta días ya fue publicado formalmente por el INPI", destacó.

¿Cuál es la teoría acerca de la pérdida de las medias?

Según indicó Luciano: "El misterio es el duende de la media se sigue llevando las medias. Se entiende que hay dos partes en el proceso de mayor pérdida. Una es cuando uno agrupa la ropa sucia y alza que siempre queda una aparte participada. Después lo buscó la ropa sucia para meter el lavarropas quedó en el fondo del cajón una y otra arriba se vuelven a separar y otras veces en el patio cuando no está abrochada y uno no le puso un broche acá de media, el viento, el perro, cualquier cosa que se lleve una medida eh también a otra parte del entonces lo que intentamos es solucionar de que estén juntas eh la idea es que si el cliente no la une a la hora de sacarla es muy difícil que esto funcione. Necesitamos de la voluntad de ustedes también".

Dónde se pueden conseguir

En Villa María está solamente en dos lugares. La verdad que estamos tratando de que estén la mayor cantidad de lugares posibles, no nos alcanza el tiempo para hacer reuniones con los interesados y con la gente que está buscando que estemos. Principalmente en Córdoba.

En Villa María están en Chineco. Calle Buenos Aires acá casi llegando a Alem y en el proshop de deporte que estaba dentro del Club Sport.

"Iré a buscar convenio con algunos lugares, que se farmacia que vendan lencería, pijama, medias, estar en lugares donde por ahora uno asocia. Lo ideal sería que eso esté colgado en los supermercados al lado de la góndola de los jabones que sería donde uno piensa en el lavado que es donde uno se acuerda que se pierden las medias en el lavado. Bueno, creo que el tamaño permite que esté en un montón de lugares. Falta que se conozca desde la gente que lo consume para que entre y los pida en un local y las personas que podrían ser eh potenciales vendedores", concluyó.

