En el texto, los galenos se refirieron a los argumentos a favor de la vuelta a las escuelas que realizó la entidad, respondiendo a varios postulados. Asimismo, en la conclusión sostuvieron que según su juramento hipocrático "lo primero es no hacer daño", y resaltaron que al leer "los argumentos a favor de la Sociedad Argentina de Pediatría, así como otras argumentaciones escuchadas en diversos medios, ninguna garantiza que no se va a producir más daño del que ya venimos teniendo".

"Los requerimientos para que no hubiera daño alguno, son casi utópicos de cumplir en el contexto socio/económico de nuestro país. Las personas adultas llevan el barbijo en el cuello, algunos de muy mala calidad, que no cumplen su función específica, etc. El distanciamiento social, se ha convertido en un deseo más que en una realidad palpable", sostuvieron los médicos.

Por otra parte, Atienza y Soriano resaltaron: "Se dice que si esto fracasa se volverían atrás con las medidas. Lo que no menciona es a qué costo. ¿Cuántas vidas nos costaría equivocarnos? ¿Cuánto retroceso en lo que con mucho esfuerzo estamos logrando?".

Además, los médicos destacaron que se esgrime "la importancia para la salud mental de un niño sobre los “aspectos emocionales y sociales” el encuentro no virtual", aunque no se habla de "cómo se sentiría un menor al saber que ha sido el foco de contagio en su familia, y ante un eventual desenlace fatal (es bajo el índice, pero es probable) de sus seres queridos, cómo quedaría afectada su psiquis".

Finalmente, Atienza y Soriano manifestaron: "Estamos en la recta final, y no es prudente, a nuestro entender, apresurarse, o probar lo que en otros países más avanzados ya ha fracasado. Nuestro deber como profesionales de la salud, y como padres de familia, es advertirlo".