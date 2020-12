Tras el hecho de agresión al director y médico del hospital José María Minella, Dr. Víctor Chías, por parte de un hijo del funcionario municipal Carlos Gabaglio, quien estaba internado en el nosocomio infectado de Covid 19, el intendente Luis Trotte habló con los medios de comunicación.

El mandatario señaló que estuvo reunido con parte del Ejecutivo y el Dr. Chías e indicó que el profesional nunca presentó formalmente la denuncia por la agresión sufrida, por lo que va a seguir al frente del centro asistencial.

Tratando de bajar el tono al escándalo entre funcionarios, Trotte expresó "El doctor Chías explicó que en esta situación de pandemia hay pacientes que reaccionan de una forma y otros de otra”. El funcionario internado, que motivó el enfrentamiento entre el médico y sus familiares, estaba por irse de alta el día anterior, pero en su casa tenía que tener oxígeno a mano porque poseía dificultades respiratorias.

“El viernes a la tarde fue el último día que lo vio el Dr. Chia, quien no reside en Monte Maíz, y posteriormente se produjo un agravamiento en el estado de salud de Gabaglio.

El jefe comunal dijo que “es entendible la situación de nerviosismo de los familiares ante el agravamiento en la salud del funcionario”.

La agresión hacia el médico se habría producido cuando decidió derivar al paciente a una clínica privada de Villa María.

El Covid es un virus tan complicado que de un momento a otro puede pasar esto”, agregó el experimentado jefe comunal.

Trotte, médico de profesión, reconoció que se suscitó una situación muy incómoda, entiendo a las dos partes, a la parte médica porque ha pasado muchas veces en el hospital, un familiar que tiene un paciente de gravedad y piensa que el médico puede hacer todo y no es así y a veces pasa que los médicos estamos saturados y no vemos la gravedad de lo que pasa”, agregó el jefe comunal.

Trotte señaló que “El doctor Chías no hizo ninguna denuncia al respecto, y sobre las roturas que hubo en el hospital se van a hacer cargo los familiares de Garabaglio. El altercado no pasó a mayores, solamente una puerta rota pero el médico siguió atendiendo. Lamentablemente esta no es la primera vez que pasa, muchas veces ha sucedido", finalizó el intendente de Monte Maíz.