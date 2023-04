Cabe recordar que el mencionado Moroncini ya se postuló en algunas oportunidades a la intendencia, con escaso apoyo, pero animando la campaña con propuestas diferentes. Es recordada hasta el día de hoy su primer propuesta de campaña cuando pretendía instalar un Monorriel rodeando la ciudad, al mejor estilo de Los Simpsons.

Como aquí no hay Banco Central para quemar, esta vez eligió las metáforas forestales, proponiendo "motosierra para la AFIP", que no se comprende muy bien si uno no continúa leyendo los detalles, que son los siguientes:

- Monotributo unificado y obligatorio

- Chau Iva, Ingresos Brutos y Ganancias

Con eso se comprende mejor la propuesta del candidato del Partido Demócrata y Unión Celeste y Blanca. Lo que no se comprende es cómo va a modificar las cuestiones impositivas nacionales desde la intendencia.

Leandro Moroncini

