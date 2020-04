Morrison: Le cortaron la luz a anciano y hace 5 meses que vive con velas

Roberto Rocha tiene 71 años, es jubilado y vive en Morrison. Cobra una jubilación de $7.500 y en noviembre del año pasado recibió una boleta de luz de $3.500.

Imposibilitado a pagarla, se acercó a EPEC y les hizo una propuesta: entregarles $2.000 para que no le corten el suministro. No tuvo suerte.

Ya lleva 5 meses sin luz. Pasó todo el verano sin poder enchufar la heladera para tomar un poco de agua fresca siquiera.

“La boleta me llegó a fines de noviembre. No la podía pagar porque cobro la mínima y trabajo ya no me dan. Ni changas. Hice una entrega pero vinieron y me la cortaron igual a la luz, se llevaron el medidor” le comentó este vecino a Villa María Ya! por vía telefónica.

Consultado sobre cómo hace para vivir hoy sin luz, respondió: “a vela. Te imaginás, tengo la heladera apagada. No tengo para poner alimentos. En estos tiempos de la cuarentena. Estoy mal, es algo espantoso. Tengo que buscar a un electricista matriculado para que te ponga todas las cosas. Nunca me pasó, con tantos años es la primera vez”.

“Yo fui a hablar a la municipalidad (de Morrison) pero no me dieron solución. No te quieren recibir pagos de a poco. Yo me pasé todo el verano sin luz. Ni siquiera para tomar una taza de agua fresca tenía” continuó explicando.

“Tengo miedo, mirá si me quedo dormido y por la vela se me prende fuego todo” concluyó este señor mayor.

Audio Roberto Rocha.