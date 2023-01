Le robaron la moto al DT de San Lorenzo de Las Playas

"Es el único medio que tiene y con el que recoge a los chicos que no tienen en que ir a entrenar, es un tipazo, hace muchas cosas por los pibes", comentó la persona allegada que envió la información a este medio.

Cuando sucedió el robo, en el barrio Botta, Juan Pablo Cuello se encontraba en Buenos Aires acompañando a unos chicos que viajaron porque habían quedado en una prueba de Platense.

"Si supieran lo que me costó tenerla, si supieran lo que me está costando pagarla. Lo único que tenía, lo único que me movía con los pibes del club para poder dar clases, para poder pasar a buscarlos", escribió el damnificado. "Me dejaron en bolas, sin ganas de nada".