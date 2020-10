Mujer trans denunció un episodio de violencia policial

En una nota dirigida hacia la gerente de la entidad bancaria, y difundida a los medios de comunicación, la damnificada hizo una reseña de los sucesos que vivió durante el 19 de octubre. Ese día concurrió a la sucursal en compañía de su esposo, de quien es su apoderada legal.

Los sucesos

"Cuando llegamos a la puerta principal un policía me preguntó qué hacía yo con mi esposo. Le dije que era su apoderada y me comunicó que tenía que esperar a que dos personas salieran del banco para poder ingresar. Unos minutos después nos permite la entrada y nos dirigimos a que nos tomaran la temperatura. Cuando me está tomando la temperatura un policía calvo me preguntó "y vos flaco que hacés acá?", afirmó Campagno en el inicio de su relato.

Puntualizó que luego ese mismo efectivo le pidió su documento, y le preguntó: "Ése es tu nombre flaco?". Luego, el uniformado se retiró y volvió para decirle que no figuraba en la lista de turnos, pidiéndole que se retirara de la sucursal bancaria. Campagno se negó afirmando que no se iba a retirar sin antes realizar los trámites que permitan a su esposo adquirir una tarjeta de débito.

La detención

Más tarde, en el sector comercial del banco, la mujer trans narra que fue increpada nuevamente y detenida por resistencia a la autoridad. Su cónyuge pidió que fuera aprehendida, aunque le afirmaron que iba a ser trasladada a la comisaría de calle General Paz. Al arribar al lugar, le comunicaron que su pareja fue enviada a la alcaidía de avenida Perón.

Campagno contó una serie de vivencias que tuvieron lugar en la dependencia policial, hasta que finalmente obtuvo su libertad a las 13. Su esposo se hizo presente en el banco Nación, aunque no pudo realizar la queja. "Los días siguientes transcurrieron de manera muy dolorosa para mi. Los dolores físicos y la humillación a la que fuí sometida me impidieron salir de mi casa. También el temor a represalias", destacó la damnificada.

Los días posteriores

Asimismo, la mujer trans relató: "El día viernes y no aguantando el dolor me dirijo a la Clínica Marañón en compañía de mi hijo y mis temores se convirtieron en realidad. Una patrulla policial nos siguió desde la calle Catamarca y Maciel hasta casi llegar a Boulevard España".

Campagno manifestó que fue contactada por personal de la sucursal bancaria, y puntualizó: "No entré en detalles y casi no me deja hablar en los 10 minutos de conversación". "Hago responsable de la seguridad de mi familia y la mía propia a la Policía de Villa María y al Banco de la Nación Argentina sucursal Villa María provincia de Córdoba ya que mi dirección así como mi número telefónico al parecer son de dominio público", resaltó.

Finalmente, la mujer trans contó que solicitó los registros fílmicos de esa mañana, ante lo que obtuvo una respuesta negativa, y que durante el lunes realizó una denuncia ante las autoridades competentes. Hace instantes, se conoció que la carta será entregada a la Policía y a la entidad bancaria.