Luego de que la fiscal dictara la imputación al médico, otra villamariense en dialogo con Villa María Ya! dijo que Larose la había acosado años atrás, en una consulta médica que realizó por un dolor de columna.

"Yo fui hace unos años a una consulta con él. Fui por un dolor de columna, entré a su consultorio y me hizo sentar en la camilla", comenzó a relatar la victima. "Me pidió que me pare, y el quedó atrás mío sentado en la camilla, luego me pidió que me baje el pantalón para ver si el dolor comenzaba desde el ciático", contó.

"Hasta ese momento yo no noté nada nada extraño, ni fuera del contexto médico, pero ahí el me toca la cola como acariciándomela", indicó la mujer. Luego de lo sucedido, afirmó que se dio vuelta y que Larose le dijo: "Que hermoso lunar que tenés".

La mujer, mencionó que en ese instante, se levantó el pantalón y le mencionó que ella había venido a su consultorio por una consulta medica, a lo que el médico recientemente imputado por abuso sexual, respondió: "¿No te gustó?".

Indignada, la mujer señaló que se retiró se su consultorio, incluso gritando que era un degenerado. "Perdí el eje, le grite degenerado y sucio, y cuando salgo del consultorio le digo a la gente que estaba en la entrada y no paso nada", señaló la mujer.

Además, indicó que siempre sitió culpa durante estos años por no haber acudido a un marco legal de los hechos. "Pero bueno, uno sabe que el poder te inhibe", manifestó.

Con respecto a la causa iniciada por otra victima, la mujer afirmó: "Me alegro por la valentía de esta mujer, que realizó la denuncia y espero que esto pueda aportar para la causa".

Larose, oriundo de Dalmacio Vélez y con más de 30 años en la salud pública, designó como defensor al abogado local Hugo Javier Lamberti y ambos se presentaron el lunes pasado en Tribunales para ponerse a disposición de Maldonado, quien está a cargo de la Fiscalía de Feria hasta mañana.