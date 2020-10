Mujer trans denunció a la policía y al Banco Nación por discriminación

Campagno se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue víctima de una violencia brutal de parte de un policía que todavía no fue identificado. Esta situación llegó a oídos del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que seguramente actuará rápidamente.

Campagno relató a Villa María Ya! las humillaciones y las secuelas que le quedaron de la violenta situación que vivió el pasado lunes 19 entre las 8.30 y las 11 en la sede del Banco Nación, ubicado en la esquina de Santa Fe y General Paz.

La denuncia al policía

Campagno contó como, en todo momento, un oficial -no todos- la trató de hombre, la discriminó y le impidió hacer el trámite por el cual acudía. "Qué haces acá flaco", "la gente como vos me da asco", "ya vas a ver puto de mierda" son algunas de las repudiables expresiones que tuvo el oficial para con la mujer.

Su marido, José Santiago Brochero (74), con el cual tiene una relación desde hace 17 años, sufre de alzheimer, motivo por el que la mujer es su apoderada. Ellos llegaron desde Buenos Aires en diciembre del año pasado cuando el Ministerio de Desarrollo Social la trasladó a nuestra ciudad para que desempeñe su labor.

Entre llantos, Campagno contó las humillaciones que padeció dentro del banco y en el móvil policial de parte de este sujeto que buscó complicidad en sus colegas, pero no la encontró.

Tanto es así que, cuando la mujer fue trasladada a la alcaldía de avenida Perón y Piedras, los oficiales la trataron como la mujer que es. La alojaron en una celda de mujeres. La atendieron con agua y le quitaron las esposas y le aclararon que no la iban a imputar por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, sino que solamente le marcaron una contravención. "Son todas cosas que agradecí porque tenía mucho miedo en ese momento. Este policía le mintió a mi marido porque dijo que me llevaban a la cárcel que está en la General Paz, pero me enviaron a otro lado. Él no sabía qué hacer, tenía miedo y encima le mintieron de dónde me llevaban", contó Campagno a este medio.

Durante la detención el policía la humilló y le provocó heridas ya que Campagno tiene una lesión en el hombro y este sujeto la sometió violentamente.

La mujer nunca recibió las cintas de grabación del Banco Nación en ese horario, donde todo el hecho quedó registrado. Por esto, y por todo lo sucedido es que Campagno responsabilizó a la gerenta del banco también, María Florencia Soto, que en ningún momento se contactó ni ayudó a la víctima de violencia.

carola.mp3 El crudo relato de Carola en diálogo con Patricia Gatti

MARCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN TRANS 1.jpg

MARCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN TRANS.jpg