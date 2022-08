Una mujer casi sufre una nueva modalidad de estafa

Patricia es mamá de una chica que recibió el sábado un mensaje de otra persona, que deseaba comprar 20 kilos de alimento balanceado, para poder llevar adelante la transacción los estafadores le pidieron el número de cuenta, así es como entra Patricia en la escena, ya que su hija no tiene cuenta bancaria.

Así es como la vendedora le pasa el número de CBU y el banco al que pertenece la cuenta a los estafadores, luego dijeron que "ya habían realizado la transferencia y que necesitaban que los agende a ellos" nos cuenta Patricia.

Luego el estafador pide hablar con Patricia para que se fije si ya le había llegado la transferencia, la mujer constata que no había llegado ningún depósito, desde el otro lado le dan un número de cuenta y el nombre de una persona para que "los agende".

Posteriormente, pasan varios minutos, unos 20 o 30 calcula Patricia, en ese momento se da cuenta de que estaban intentando hackearle la cuenta bancaria, por lo que decide cerrarla de inmediato y ahí es cuando la comunicación se torna agresiva, incluso con amenazas de muerte.

En ese momento los estafadores cambian el discurso y comienzan a acusarla de estafa a la persona que justamente intentaban estafar y le piden que vaya a un cajero automático o un Rapipago con un código que le iban a pasar para que Patricia les "devuelva el dinero".

"Menos mal que no fui al cajero ni al Rapipago porque me hubiesen vaciado la cuenta" no cuenta la mujer, quien dice que luego de recibir mensajes y llamadas de parte de los estafadores los bloqueó en su celular.

Luego pudo realizar la denuncia y descubrió que a otras personas les había pasado lo mismo.

Escuchá la entrevista completa con Patricia: