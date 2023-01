La vecina contó lo sucedido en un mensaje enviado a la redacción de Villa María Ya!, en donde precisó que el proyectil que impactó contra su cuerpo fue un balín. Asimismo, brindó un relato del acontecimiento: "Llegué tipo 20:00 y algo, fui con mi novio y mis dos perras. Tipo 21:00 decimos cargar las cosas porque oscureció, así que prendimos la luz que tiene la caja de la chata y como las perras olían unos yuyos, decido sentarme en la compuerta".

"Ni bien me siento se escucha un disparo, el cual impactó en mi pierna izquierda. Era un balín, al instante mi novio carga las perras y luego llama a la policía mientras nos retirábamos del lugar", agregó la femenina, quien señaló que le retiraron el proyectil en una clínica privada. "Me hicieron dos puntos, uno por donde ingreso el balín y otro por donde me lo sacaron", expresó.

disparo1.jpg Lectora de Villa María Ya!

disparo2.jpg Lectora de Villa María Ya!

Por otra parte, la mujer manifestó: "La policía concurrió al lugar del hecho y no encontró nada, por eso decidí no hacer una denuncia". "Quiero que sea de público conocimiento ya que cinco minutos antes de que esto ocurriera había familia con niños. No puedo creer la maldad que existe en la gente porque ni yo ni mis perras ingresamos a ninguna propiedad privada para que esto ocurra", añadió.

Finalmente, brindó una hipótesis del porqué de este suceso: "Ese disparo era para mis perras". "En noviembre, cuando arranco la ola de calor comenzamos a ir a esa zona para llevar a las perras, y un día, una de mis perras corría como desorientada y desde ese día no quiso subir más a la camioneta", explicó.