Murió de coronavirus un influencer anticuarentena

El hombre, promotor del fitness y la vida saludable murió como consecuencia de complicaciones cardíacas derivadas del virus.

Según dio a conocer, comenzó a sentirse mal en un viaje a Turquía y al regresar a Kiev, el testeo dio positivo en Covid-19. Días más tarde compartió una foto, donde se lo veía hospitalizado y con una máscara de oxígeno.

“Como todos saben por las historias, tengo coronavirus. Hoy, al regresar a casa, por primera vez tuve entusiasmo para escribir algo. Quiero contarles cómo me enfermé y advertirles algo de manera convincente: pensé que no existía el Covid-19 y todo es relativo. Hasta que me enfermé", escribió.

"Me desperté en medio de la noche porque tenía el cuello hinchado y me costaba respirar. También me dolía un poco el estómago", contó sobre el comienzo de los síntomas.

Tras estar ocho días internado, regresó a su casa y aunque parecía que había mejorado su situación se complicó y debió regresar al hospital. Su ex esposa fue quien informó sobre su fallecimiento.

Dima tenía problemas cardiovasculares y su corazón no resistió la enfermedad.