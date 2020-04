Músico villamariense varado en Colombia con su familia, pide volver al país

Matías Atencio es un villamariense que, junto a su esposa y dos hijos pequeños, estaba recorriendo Sudamérica. Hacía dos años que se había instalado en Cali, Colombia, para aprender salsa. Trabajaban y estaban bien. Pero, con la expansión del coronavirus por todo Sudamérica, los villamarienses pensaron que lo mejor sería volver al país. Emprendieron su regreso por tierra pero se toparon con una frontera ecuatoriana (uno de los países más afectados) que no los dejó seguir.

Se instalaron en un pequeño pueblo fronterizo de Colombia, Ipiales, pero no podían trabajar y sus recursos comenzaron a mermar. Enterados de un vuelo de repatriación, se movilizaron hasta Bogotá, pero “se sintieron estafados por las aerolíneas”, no sólo ellos, sino casi un total de 200 argentinos.

Atencio, que aparece en Facebook como Matialien, contó su historia en un informe de Radio Líder Argentina. Hoy, pide volver a “nuestra tierra”. Dicen no tener ningún síntoma de COVID-19, pero temen contagiarse en el país cafetero.

El músico villamariense reconoció que, cuando empezó lo del coronavirus, creyeron que lo mejor era volver, pero que salieron tarde: “Salimos un poco con lo justo, el 7 u 8 de marzo, e intentamos volver por tierra, que de esa manera viajamos. Pero nos encontramos con una frontera totalmente impermeable del lado Ecuatoriano, y del lado colombiano nos encontramos con un pueblo fronterizo totalmente devastado, no por el COVID-19, sino por la paranoia que generaba”.

Y sumado a esto, la gran migración venezolana complicó las cosas para poder trabajar: “Entonces nos encontramos con un pueblo que no nos podía albergar, ni siquiera trabajar para poder pagar un hotel. Escuchamos por los medios de comunicación argentinos acerca de los Hércules y dijimos ‘bueno, tendremos que reunirnos en un punto donde se junten todos los argentinos y dónde será, en Bogotá’. Entonces viajamos desde Ipiales hasta la capital, al aeropuerto El Dorado”.

Es entonces que denuncia que ellos se sintieron estafados: “Nos encontramos con otra realidad, más de 200 argentinos varados y estafados por 3 aerolíneas: Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines y Latam. Todas personas que habían salido de vacaciones, unas antes del 13, otras después del 13, pero que todos se habían quedado varados sin sus vuelos. Así que nos unimos todos y empezamos a viralizar videos. A todo esto, la cancillería y el consulado argentino en Colombia no nos daba ninguna respuesta, no nos traían ni siquiera alimentos, ni respuestas por los vuelos humanitarios. Estaban más bien especulando para ver si podían vendernos alguna pieza de hotel, o un vuelo más caro”, narró ofuscado.

“La cuestión es que el aeropuerto nos albergó en su edificio, unos 8 o 9 días, al mejor estilo refugiado. Los alimentos los ponían los patios de comida. El aeropuerto al vernos 8 días ahí nos ofreció pagarnos un hotel, que es un hotel bastante bueno”.

Volver es impagable

Conforme fueron pasando los días, Atienzo contó que se lanzaron vuelos de regresos, pero a un costo muy excesivo: “Hay 90 personas, todos argentinos, en esa situación. Pero ahora lanzaron unos nuevos vuelos, humanitarios, pero que valen 600 dólares por persona. Entonces, qué pasó, el grupo de argentinos se disgregó entre los que pueden pagar y los que no pueden. Es como un filtro, un gran negocio entre el consulado y el aeropuerto. Son 600 dólares y nosotros somos 4, son como 200 mil pesos argentinos para poder volver, que no los tengo”.

Y narró que “mañana se van a ir los que pueden, los que se van a endeudar, porque así nos dijeron. Esa es la situación, hoy se termina lo que pagó el aeropuerto El Dorado y el consulado se va a hacer cargo de los que no pudimos viajar, no sé hasta cuando. Nos van a trasladar a otro hotel y ellos dicen que se van a hacer cargo hasta que se normalice la situación, pero tenemos hasta un mes más, no sé hasta cuando vamos a estar acá”.

Y comentó que les dijeron que no hay más vuelos humanitarios a Colombia, porque se estarían priorizando los países con más riesgos: “Los vuelos humanitarios con el avión Hércules, el consulado nos dice que no, que eso es sólo para Ecuador y Perú, que son los países más golpeados. Además dicen que entre el gobierno argentino y el de Iván Duque, no hay buenas relaciones, entonces como que me la muestran bastante oscura porque acá el pueblo está muy paranoico. Nosotros queremos volver a nuestra tierra“.

Más allá de toda esta situación Matías reconoció que “estamos muy bien. Los niños están muy bien. Es más, de los argentinos que estamos todos acá en el hotel, ninguno presentó ni presenta síntomas respiratorios”. Y agregó que sería importante regresar, para evitar contagiarse: “Hasta podríamos volver a Ezeiza tranquilo y terminar la cuarentena en los hoteles donde albergan a los que vienen de vuelos internacionales de Ezeiza. Por eso también queremos volver a nuestra tierra, porque estando en esta situación quizá estamos más expuestos al virus”.

Audio Patricia Gatti para Radio Líder Argentina: