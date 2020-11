Nahir Galarza: El caso será llevado a la Corte Suprema

o_1517994377-1.jpg

La letrada, explica en qué consiste el recurso de queja para que se ordene un nuevo juicio, tras la sentencia a perpetua dictada el 3 de julio de 2018. Revela que desde hace tres semanas se le están haciendo “pericias que habían quedado incompletas”. Sostiene que Nahir “tiene una edad emocional de 9 años” y analiza: “Este caso radica en la falta de perspectiva de género”.

“El recurso de queja es el último recurso que existe a nivel nacional para revisar las sentencias de los tribunales inferiores y revisar la condena. Está inscripto en el artículo 16 de la Constitución Nacional”, informa Hermida, la primera defensora mujer de Nahir. “Buscamos un tratamiento igualitario en el proceso judicial”, resalta la letrada, quien insiste en la importancia de que “exista una paridad de recursos y herramientas entre la fiscalía y la defensa”

Respecto del tratamiento mediático del caso reflexiona: “Nahir sirvió para tapar la cantidad de femicidios que padece nuestro país, donde una mujer es asesinada cada 24 horas. Con Nahir quisieron disfrazar con que era un problema de ambos géneros, que las mujeres también podían matar”. Sin dudas, el morbo también fue un factor muy utilizado en cientos de notas sin perspectiva de género: “Se recalcaba que era una mujer joven, rubia, de pelo lacio y que daba el perfil de mujer perfecta a la cual atacar. Además, como su personalidad no generó empatía, la gente no se puso a analizar por qué elegía no responder. Nunca se la escuchó”.

Tal como aclara Hermida, “no estamos gritando ‘absolución’: pedimos que quede en la historia que todas las personas seamos juzgadas realmente en paridad con la que se juzga a los hombres“.

Según pudo saberse, Nahir no quiere hablar públicamente. Cuentan que como no tiene acceso a redes sociales ni wifi, sólo recibe llamadas telefónicas, y sufre mucho los comentarios negativos o falsedades que se echan a correr y que le cuentan otras presidiarias. Como cuando dijeron que para su cumpleaños había comido pizza o sandwiches de miga. “En la Unidad Penitenciaria comés siempre muy mala comida y hay ciertos días que es incomible”, desmiente la abogada, quien continúa desandando otras fake news que salieron publicadas. “Otra cosa que dijeron es que estaba escribiendo poesía y es falso. Ella está estudiando Psicología”. Respecto al bajo perfil de Galarza, explica: “Ella quiere pasar desapercibida y ser una más. Es mentira que quiera sobresalir y salir en los medios. Esas cosas no hacen más que traer problemas internos”.

Desde hace tres semanas, el equipo interdisciplinario de Hermida, a quien ella elige llamar “una red de contención”, le toma pericias a Galarza. Recién en el día de hoy, lunes 2, en que se autorizaron las visitas en la unidad penitenciaria de Entre Ríos donde permanece la joven, comenzarán a ser presenciales. La estrategia continuará con la realización de estudios médicos y luego el criminalista Raúl Torres colaborará para definir cómo seguir.

Respecto de la reconstrucción de la noche del crimen, Hermida explica: “Es una temática muy terrible. Ha tenido pesadillas y ha estado medicada durante un año. Por eso preferí que de ese tema hablara con la psicóloga”. Tal como cuenta, Galarza “es una chica muy tranquila, sumisa y obediente, que emocionalmente tiene alrededor de 9 años”. Según destaca, la joven “tiene muchos recuerdos de los 16 años, de ese famoso abuso que no le escuchó la Justicia y la marcó muchísimo”.

“Ella es bastante poco comunicativa. Conmigo ha logrado una mejor relación en base a un trabajo de meses. No es muy amiguera ni la chica divertida que quieren presentar: es muy retraída e introspectiva. Todo lo contrario a lo que vendieron los medios de comunicación. No es la reina de la fiesta ni tiene un perfil de narcisista”. Así describe Hermida a su defendida, quien el sábado 8 se reencontrará con sus padres, ambos policías, por primera vez desde marzo.