Causa Nano Martínez: las Madres del Dolor brindan su apoyo

Mirta, mamá de Nano Martínez, pide justicia

En declaraciones a Villa María Ya, Manuel Argüello, abogado querellante de Mirta, dijo que se le hará un hisopado a la mujer para cotejar su ADN con la sangre humana que encontraron en una asada, uno de los elementos con que el Tomás Cánova y Joaquín Munarriz -los únicos imputados- habrían ultimado a Nano la última semana de mayo.

Este pedido de nulidad ya había sido rechazado por el Juzgado de Control local, pero ahora fue a las oficinas de la Cámara de Río Tercero, que todavía no se expidió.

Respecto a las muestras de sangre, Argüello enfatizó en que se utilizaron varios elementos para asesinar a Nano Martínez y no descartan pedir agravantes en la investigación.

Declaraciones de Manuel Argüello abogado de mamá de Nano Martínez

Por su parte, Mirta, volvió a pedir justicia con vehemencia: "Es terrible. Todos los días tengo en mi mente todo lo horroroso que hicieron. Son unas hienas asesinas y me engañaron ofreciendo ayuda".

Y apuntó contra Marcelo Silvano, el abogado defensor de Munarriz: "Él no tiene idea de lo que yo pasé. Tengo el apoyo de Las Madres del Dolor, que me llamaron -Viviam Perrone- y me apoyaron. No hubo piedad conmigo ni con mis hijos".

"Sería una tomada de pelo -si declaran la nulidad de la investigación-. Se agarran de chicanas jurídicas para eso. Es lo único que tienen", declaró el otro abogado querellante de Mirta, que recordó que ellos piden la pena máxima.