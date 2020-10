En dialogo con Radio Ya!, Silvano señaló: "Consideramos que está mal rechazado y actualmente estamos discutiendo derechos constitucionales". Según la información que brindó el doctor, la causa pasará a resolverse en la cámara judicial de Río Tercero.

El episodio

Miguel Alexander Martínez, a quien todos conocían por Nano, de 22 años, era buscado desde el 23 de mayo pasado y días después fue hallado asesinado en la zona rural de Arroyo Algodón durante un rastrillaje que realizaron los Bomberos Voluntarios.

El crimen, que es investigado por la fiscal de Instrucción del Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys, fueron detenidos dos jóvenes de 20 años, identificados como Joaquín Munarriz Gianoni y Eliézer Tomás Cánova.

Ambos, residentes en Villa María como la víctima, fueron apresados y sindicados como supuestos autores del delito de “homicidio calificado por alevosía”.

Poco después de las detenciones y tras los trámites procesales los dos acusados fueron enviados al penal de Bouwer, donde permanecen recluidos.

El dolor de una madre a la que le arrebataron la vida de su hijo

Desde que Nano fue asesinado, su madre no descansa al pedido de justicia por los hechos ocurridos, organizó marchas para exigir que la justicia no acepta la nulidad del caso y que los culpables de los hechos tengan una sanción por lo que hicieron.

En dialogo con Vlla María Ya!, Mirta, la mamá de Nano, aseguró que junto con el asesinato de su hijo se llevaron también su propia vida. "Lo único que me queda es pedir justicia", afirmó.

"No puede ser que me lo hayan matado como lo hicieron. Es una injusticia muy grande. Yo ya no tengo nada, lo único que me queda es que los asesinos vayan a la cárcel", le expresó la mujer a este medio durante un llamado telefónico.