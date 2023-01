Otro intento de estafa haciéndose pasar por Naranja X

Y se trata de una modalidad habitual de estafa, vía WhatsApp ya que la semana pasada este medio había recibido otra denuncia alertando de maniobras para recabar información sensible.

A continuación, el detalle del tipo de modalidad que experimentó la mamá de una lectora de este medio. Explica que el operador se presenta como agente de la empresa y busca hacer registros, y que por eso necesitan corroborar sus datos. Destacan que son personas insistentes, molestas y que buscan todo el tiempo que les crean que son de Naranja X:

"Quisiera pasarle está información, es de 'Naranja X'. Un contacto que habla desde WhatsApp haciendo 'registros' para sacar datos. Asegura ser de la empresa, pero que por alguna razón hablan desde otro número para controlar datos. Pide información que la empresa jamás pediría, como datos personales de la cuenta, códigos etc. Me di cuenta que era una llamada para estafar a la hora de corroborar el número con los que parecen en la página oficial y la aplicación, usan determinados contactos y este número no se encontraba ahí. Su foto es diferente a cualquier contacto de la tarjeta que da la página oficial, más sumado que es insistente con que lo escuches y que a segura ser oficial. Frene la situación que se estaba dando con esta persona, ya que la que contestó el celular fue mí mamá, ante la duda me llamó para que la ayudara, pero hay personas que no saben lo que está pasando y dan sus datos así como así, esto tiene que parar".