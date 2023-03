Narcotráfico en Rosario: lanzaron varios pronunciamientos

Precisamente, en una reunión de procuradores y fiscales generales, titulares de ministerios públicos y otros funcionarios judiciales de todo el país, hicieron un comunicado para referirse a lo que está viviendo la ciudad portuaria.

En el texto, aseguran que desde hace varios años vienen denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los tres poderes, para que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones de las provincias, y evitar afecte de manera irreversible el futuro del país.

Además, admiten que no existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae el narcotráfico, si no se implementa en la temática una estrategia conjunta, de manera que piden que no endilguen toda la responsabilidad al Poder Judicial.

Asimismo, afirman que es innegable el avance del narcotráfico y su proyección sobre los territorios provinciales, fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución.

Por otra parte, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) también expresó su preocupación y repudio, ya que están amenazando a magistrados del fuero provincial y federal en relación a lo que ocurre en Santa Fe. Mencionan que amenazaron también al intendente de Venado Tuerto, un senador provincial y otras personas, por lo que solicitan que se empiece a trabajar contra el narcotráfico.

Finalmente, la Pastoral Social de la Iglesia de Rosario también hizo un pedido en el que citó a Pablo VI, diciendo que la ciudad ubicada a la vera del Paraná vive en circunstancias cuya injusticia clama al cielo, tal como se refería el ex papa a la situación de poblaciones enteras, a las que le falta lo necesario para desarrollar una vida digna.

En el comunicado, también señalaron que nadie puede decir que no tiene responsabilidades ni algo que aportar a la solución, aunque son las autoridades con las que cuentan con los recursos para eliminar las causas como las consecuencias de la violencia criminal.

Estadísticas

Finalmente, cabe señalar que hay estadísticas criminales que dan cuenta de la situación que vive Rosario y la provinica de Santa Fe. La última disponible en el país es del 2021, y refiere que en la Argentina hay una tasa de homicidios de 4,6 cada 100 mil habitantes.

Asimismo, durante el mencionado año en Córdoba se produjeron 88 homicidios dolosos, mientras que en Santa Fe, una provincia que tiene características similares, se registraron 359.