Caso Natalia Resser: Habló el director del Hospital Pasteur

VM YA: La madre de Natalia comenta que fue a la guardia una semana antes, un domingo, con contracciones, y no la atendieron porque había un paro. ¿Esto fue así?

S.A.: Por ahora no lo podemos confirmar. Se registra en el sistema las prestaciones realizadas; no quedan registradas las no realizadas. Estamos haciendo toda una Investigación basada en la historia clínica, con todas las prestaciones que ha recibido la paciente desde el inicio del embarazo.

Esto como investigación interna. Como en este caso se judicializa, entregamos todas las pruebas que solicita la Justicia para colaborar y que se esclarezca como se fueron dando los hechos y los motivos por los cuales se dio el desenlace fatal.

VM YA: De lo que pasó el domingo siguiente y lunes (fallecimiento del bebé y de Natalia respectivamente), ¿Qué pueden comentar?

S.A.: Es también motivo de investigación. Estos son hospitales de alta complejidad, tenemos cuadros graves y lamentablemente a veces terminan con la vida de una paciente joven. Se evalúan minuciosamente todos los procesos desde el inicio hasta el desenlace.

VM YA: ¿Es cierto que el domingo cuando llega, se demora en atenderla y un policía tuvo que patear la puerta para que la reciban en la guardia?

S.A.: Eso es lo que estamos investigando, para ver a la hora que llega, las horas que figuran en el registro, las cámaras de seguridad, la versión del mismo policía, porque tenemos una nómina de los policías que estaban en ese momento haciendo adicionales en el Hospital.

VM YA: El testimonio del policía imaginamos que lo va a recibir el fiscal que está investigando, no el Hospital.

S.A.: Todo está a disposición de la Justicia, absolutamente todos los registros, estamos totalmente abiertos para que esto se esclarezca. Queremos todos lo mismo.

VM YA: ¿Sobre los antecedentes de salud de Natalia que nos pueden decir?

S.A.: Aparentemente es una paciente joven que no tenía antecedentes personales patológicos, más allá de la patología propia que puede desencadenar un embarazo.

Hay enfermedades que se dan exclusivamente durante el embarazo, como puede ser un desprendimiento de placenta. Esto se llama accidente de Baudelocque y es lo que se está investigando en este momento como causa de la descompensación que tuvo.

VM YA: ¿En qué situaciones se da? ¿Qué tiene que pasar para que ocurra ese accidente ?

S.A.: No hay causas predeterminadas, hay todo un contexto, por eso se hacen los controles y demás. Son eventos que se tratan de ir diagnosticando para evitar el desenlace que tienen.

Requería atención urgente

VM YA: ¿Qué tan agudo es un cuadro así, en cuanto a la gravedad y al tiempo en el que puede resultar fatal?

S.A.: Son agudos, por eso lleva la palabra accidente. Es un desprendimiento de la placenta donde sangra, se contrae el útero, conlleva una serie de cambios metabólicos en el organismo donde se produce una coagulación intravascular diseminada. Es todo un evento en cascada grave.

VM YA: Efectivamente requiere una atención inmediata entonces...

S.A.: Si, lleva una evolución rápida, por eso es grave.

La cronología del caso