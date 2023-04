Caso Natalia Resser: "Le dijeron que era culpa de la madre"

"Tomo conocimiento de la causa este lunes, cuando vino a verme Rosalía, la madre de Natalia. La fiscalía de Bosio tomó de oficio esta causa tan grave, que surgió primero de manera anónima por Villa María Ya", comentó a este medio.

"La señora vino a verme y me contó todo. Es muy desgarrador y triste. Nos presentamos como querellantes particulares, representando a la señora y al padre de la criatura y pareja de Natalia".

"Los cuerpos fueron exhumados la semana pasada, fueron enviados a Córdoba y se les hizo la práctica forense. La fiscalía secuestró la historia clínica de Natalia, el vientre, el cordón umbilical, la matriz. Todo eso va a ayudar a poder esclarecer, a ver si hubo negligencia o no de los profesionales que atendieron, dejaron de atender, o de la manera en la que atendieron".

"El domingo 16 ella ingresa casi obligando a la asistencia médica por medio de un policía, quien ayudó a esa chica a que la socorren porque hacía mas de media hora, 40 minutos, que estaba esperando que la atiendan cuando llegó a la parte de emergencias".

"Todo esto transcurre tipo 6 y media de la mañana del domingo 16. La ingresan a la sala de emergencias y la dejan sentada aproximadamente 2 horas en una silla de ruedas esperando supuestamente a que se hiciera el cambio de guardia".

"En ese momento crucial es donde esta chica sufre un pico de tensión, supuestamente, el cual provoca el fallecimiento de la criatura. Ellos le notifican a ella, cuando le hacen el ultrasonido antes de la cesárea, que la criatura ya estaba sin vida y que la culpa era exclusivamente de la madre por el pico de tensión que tuvo. Una cosa aberrante que le digan eso".

"Le practican una cesárea de urgencia para extraer el feto. Ante esta situación ella ya venía con muchísimos dolores. Supuestamente iba a ser una cesárea programada con fecha entre el 16 y el 20 de abril, pero ella empieza con trabajo de parto el 9 de abril, una semana antes".

"Le piden desde la guardia que tenga paciencia, que era normal que tenga dolores y contracciones. Esta chica no sé porqué razón sigue aceptando esto y no se pone firme en cuanto a que la atiendan de una ver por todas. Es así que se van sucediendo los hechos, pasó una semana hasta que no dio más, ese domingo".

"Cuando le extraen el feto pasa a una sala común ya con muchos dolores. Según lo que me especificaba la madre, supuestamente iba a ser con una epidural la cesárea, cosa que no creo que haya sido porque ella sintió todo", sostuvo Márquez, quien agregó que existió acoso psicológico de parte de los médicos al culparla del fallecimiento del bebé.

"El proceder de la fiscalía ha sido el correcto. Ha tomado participación y se ha movido de manera urgente en cuanto al secuestro de la historia clínica y fue derivado todo a Córdoba. Vamos a tener entre 30 y 50 días para que este el informe en Villa María".

"En base a ese informe el procedimiento de la fiscalía será imputar a quien corresponda imputar. No he podido ver nada de lo que es el expediente ya que recién el día de hoy pude presentarme como querellante particular", concluyó Márquez.

Entrevista de Patricia Gatti:

Ariel Márquez, abogado de la querella en el caso de Natalia Resser

La cronología del caso