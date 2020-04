Necrológicas miércoles 15 de abril 2020

+ MANUEL OSVALDO GALLO (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 70 años. Sus restos fueron sepultados hoy, miércoles 15 de abril a las 11, en el cementerio parque La Naturaleza. Domicilio Particular: Ramiro Suárez 2346, Villa María.

+ TOMAS AGUSTIN PEREYRA (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 21 años. Con traslado al cementerio de Pozo del Molle. Domicilio Particular: Mendoza 284, Pozo del Molle.

+ GRACIELA SUSANA CAPOTE (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 63 años. Sus restos fueron sepultados ayer, martes 14 a las 11, en el cementerio parque La Naturaleza. Domicilio Particular Aconcagua y Aluminé S/N, Villa María.

+ MELINA JUDITH PORTE (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 25 años. Sus restos fueron sepultados ayer, martes 14 a las 18:30, en el cementerio de Laborde. Domicilio Particular: Castro Barros 858, Laborde.

+ ELIDA LEONOR BUSTOS (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 87 años. Sus restos fueron sepultados ayer, martes 14 a las 13, en el cementerio de Morrison. Domicilio Particular: Güemes 92, Noetinger.

+ ANTONIA AUDANO (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 95 años. Sus restos fueron sepultados ayer, martes 14 a las 12, en el cementerio de Tío Pujio. Domicilio Particular: Juan Domingo Perón 85, Tío Pujio.

+ DOC. JUAN JOSE CERVETTI (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 83 años. Sus restos fueron sepultados ayer, martes 14 a las 10, en el cementerio de La Piedad. Domicilio Particular: San Juan 1578, Villa María.

+ EDGARDO QUIROGA (Q.E.P.D.). Sus restos fueron sepultados ayer, martes 14 a las 9:30, en el cementerio de La Piedad. Domicilio Particular: San Luis 107, Villa María.

+ RAYMUNDO ANTONIO PEREYRA (Q.E.P.D.). Ha dejado de existir a los 88 años. Sus restos fueron sepultados anteayer, lunes 13 a las 18, en el cementerio parque La Naturaleza. Domicilio Particular: Int. Roberto Schuck 8, Tío Pujio.

+ JOSE VICTOR MALANO (Q.E.P.D.). Ha dejado de existir a los 60 años. Sus restos fueron sepultados sábado 21 de marzo a las 11, en el cementerio La Piedad. Domicilio Particular: Constancio Vigil 1971, Villa María.