Necrológicas miércoles 22 de abril 2020

+ MARIA LEONOR ARGUELLES ZUFIAFUR (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 38 años. Sus restos fueron sepultados anteayer lunes 20 de abril a las 12, en el cementerio parque La Naturaleza. Domicilio Particular: Liniers 294, Villa María.

+ FLORENTINA AMANTE (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 82 años. Sus restos fueron sepultados ayer martes 21 de abril a las 11, en el cementerio parque La Naturaleza. Domicilio Particular: Piedras 1433, Villa María.

+ MIGUEL ANGEL SANCHEZ (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 71 años. Sus restos fueron sepultados hoy miércoles 22 de abril a las 11, en el cementerio parque La Naturaleza. Domicilio Particular: La Rioja 1226, Villa Nueva.

+ LAVINIA LOYOLA (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 89 años. Sus restos fueron sepultados lunes 20 de abril a las 17:45 en el cementerio de Carrilobo. Domicilio Particular: Semana Santa 145, Carrilobo.

+ CLARA LINA COTILDE ALMADA (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 75 años. Sus restos fueron sepultados ayer martes 21 de abril a las 17 en el cementerio de Idiazábal. Domicilio Particular: Juan Pablo II, Idiazábal.

+ LUIS CORNAGLIA (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 81 años. Sus restos fueron sepultados ayer martes 21 a las 17, en el cementerio La Piedad. Domicilio Particular: Mendoza 1511, Villa María.

+ ABELARDO SANTIAGO PUCCI (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 77 años. Sus restos fueron sepultados ayer martes 21 a las 17:30, en el cementerio de Ticino. Domicilio Particular: Santa Fe 198, Ticino.

+ ELIDA ROSA HIDALGO (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 76 años. Sus restos fueron sepultados hoy miércoles 22 a las 10, con traslado al crematorio Virgen de la Merced, Toledo. Domicilio Particular: Pasaje Avellaneda 2329, Villa María.

+ JORGE OMAR GRAPPI (Q.E.P.D.) Ha dejado de existir a los 69 años. Sus restos fueron sepultados ayer martes 21 a las 16 en el cementerio La Piedad. Domicilio Particular: Arturo M Bas 70, Villa María.