Volkswagen Nivus ¿Cómo comprarlo?

Juan Pablo Grassani nos comentaba sobre el lanzamiento "Actualmente estamos presentando lo que es el nuevo Nivus, es un nuevo SUV que lanza la marca Volkswagen en este año, es una de las estrellas de la marca, en Argentina se agotó la preventa en tan sólo media hora, y lo estamos lanzando oficialmente al mercado y mostrándole a la gente lo que es nuestro nuevo caballito de batalla. "Lo revolucionario de este vehículo es que directamente involucra todo lo que es la tecnología que no lo tenía ninguno de los modelos anteriores, la velocidad crucero adaptativa es una de las características por excelencia, ya que evita colisiones o malas maniobras por parte del conductor de forma autónomo. Contamos con financiación propia de fábrica en la que nos adaptamos a lo que el cliente puede o quiere gastar o sino está obviamente el plan de ahorro"

Para conocer más detalles sobre el plan de ahorro para acceder al nuevo Nivus, hablamos con Edelmiro y nos comentó al respecto: "estamos ante una nueva generación de planes de ahorro, ¿porque? el plan de ahorro usualmente era un sistema mediante el cual la gente programaba comprar el auto y sacarlo a partir del sorteo de la licitación, o sea, yo me anotaba en un sistema, comenzaba a pagar una cuota y sólamente si salía sorteado podía retirar el vehículo" comienza explicando para comentar la nueva generación de plan de ahorro en el Nivus: "Ahora la gente suscribe el plan y en la cuota 2 pide el Nivus, ya no depende de un sorteo o una licitación, o sea, directamente se anota en el plan, paga lo que es la cuota del Nivus que es de 18 mil pesos y piden el auto, o sea, ya no dependen de salir sorteados, ni de licitar, directamente se anotan en el plan, llega la segunda cuota y lo pueden pedir directamente y tiene que tener el 20% del valor del auto (361 mil pesos), que pueden tener el 20% en efectivo o un auto usado".