La novia del joven asesinado en la costanera exige justicia

Mara es la novia del joven asesinado en la playa de Puerto Madero, y según manifestó en dialogo con el medio Villa María Vivo, se iban a casar en enero. “Nosotros la estamos pasando muy mal. No arrebataron la vida de Juan Cruz nomás, nos arrebataron la nuestra, la mía”, afirmó.

Su novia contó que Juan Cruz tenía problemas de adicción y que estaba siendo acompañado por toda la familia para encontrarle una salida.

“Es necesario que lo que pasó quede como un mensaje, que no se vuelva a repetir con nadie, no se vuelva a vivir esto, que aprendamos un poco a cuidarnos, a divertirnos de otra manera a tratar de controlarse y que controlemos más la sociedad”, expresó.

Por otra parte, indicó que debería haber más controles y cuidados para aquellos jóvenes que atraviesan problemas de adicción y necesitan el acompañamiento del estado: “no es fácil salir, se necesita ayuda”.

Con respecto a los asesinos de su novio, Mara afirmó: “No voy a juzgar a las personas que hicieron esto”.

“No juzgo, no voy a juzgar a las personas que le hicieron esto, por respeto a sus familias y por que yo no los conocía. Quiero que se haga Justicia y que esto no quede impune, que no quede sin un mensaje”, dijo Mara.

Por otra parte, Buson confirmó que confía en el accionar de la justicia a pesar de que "no deseo a nadie que pase esto que estamos viviendo nosotros hoy. Nadie me va a devolver su vida”.

Por el crimen de Juan Cruz Díaz, hasta el momento hay dos jóvenes detenidos, Pablo Fernando Fuentes y Manuel Francisco Schneider.

“Tampoco sé cómo estaban los otros chicos por eso yo no puedo hablar ni señalar ni juzgar a otra persona. Como voy a juzgar si los chicos estaban o no estaban en sus cabales. La sociedad necesita un control y cuidado para los chicos que ya están muy involucrados en estas cosas”, pidió.