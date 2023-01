El momento no pasó desapercibido para Boris Altamirano, quien no dudó en inmortalizarlo en una fotografía. La imagen se viralizó, por lo que llegó a sitios como la página de humor Only in Córdoba y hasta al hijo del mandamás, "Carli" Jiménez.

"Mañana cumple 72 años el máximo exponente cultural y artístico de la historia de Córdoba. Y el cielo lo sabe", afirmó el cantante y productor a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió la postal de la nube.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnPB4_Mr0xN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKItioTgLRlukF2a10MhamJU9KvZAZAtFKzvg0ck7z2rhsregiMEgiIBMtlxUi7atIfzYyDDPdzobzL9tujHOMV2JNk8AELT2zEV5WaYNRkSlIuhk4BpYmWFUZBPZArEW9Wb5wwfp5DaAZB7K9ae6QJVGQjgMPuxnVk51hDB View this post on Instagram A post shared by Carli Jimenez (@soy_carli_jimenez)

Por otra parte, cabe recordar que un fenómeno similar se había registrado durante 2019 en la Colonia Santa Rita, cercana a Tío Pujio, donde un vecino fotografió una pared de su casa que tenía una mancha de humedad con la forma de Diego Armando Maradona.