"Los valores espirituales y trascendentes de la persona forman parte del entramado más profundo de la vida de nuestro pueblo y se expresan en creencias, prácticas de culto y ritos sagrados de los distintos credos. Para la mayoría de los argentinos, su estado emocional depende también de su relación personal y comunitaria con Dios", manifestó el obispo en la carta. Y agregó: "La práctica de la fe no es una ‘actividad esencial’, sino una necesidad vital. Las convicciones espirituales del pueblo son tan importantes como la vida misma y son la principal fuerza frente a las adversidades como la pandemia"

Por otra parte, afirmó que comprende la incertidumbre que se generó durante los primeros días de cuarentena, puesto que era "un virus desconocido", pero en la actualidad, se anunció en desacuerdo con las presentes prohibiciones, y pidió que "se restituya cuanto antes la libertad religiosa conculcada".

"Los creyentes decimos ‘sí a las medidas sanitarias, no a la pérdida de libertades públicas’. No solicitamos ningún privilegio ni nada que ponga en riesgo la salud de nuestra gente, sino solo que no se nos impida, bajo los correspondientes protocolos sanitarios ya aprobados, poder reunirnos en nuestros templos para la oración, para honrar al Dios de la vida e interceder por el bien de todos, inspirándonos para asumir mejor el compromiso de cuidarnos los unos a los otros, especialmente a los más frágiles", expresó Jofré.

Además, indicó que en estos últimos meses "se ha dejado morir mucha gente sola, sin el afecto de su familia y sin el oportuno auxilio religioso", y demostró su agradecimiento con el presidente Alberto Fernández, por el artículo 27, donde le reconoce el derecho a que los enfermos graves estén acompañados y reciban así el auxilio religioso que soliciten.