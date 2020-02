Oliva: Vecina denuncia que la Cooperativa de luz está cobrando facturas impagables y deja sin servicio a la gente

Una vecina de la ciudad de Oliva denunció que las facturas de la Cooperativa de luz son imposibles de pagar.

La damnificada es María Jimena Jiménez, se encuentra sin luz en su domicilio debido a los altos costos que presenta la boleta. Esta situación tiene data de fines del 2019.

María Jimena Jiménez en declaraciones a Villa María Ya!, manifestó: “mi problema es el siguiente, la Cooperativa yo tenía el medidor prepago y lo tuve que sacar porque me venía un monto muy alto difícil de pagar. Me paso al medidor común en ese tiempo pagaba aproximadamente unos 2.500, que no era mucho, pero de un día voy hasta el edificio de la Cooperativa, y me dan una factura de 6.000 pesos. Yo les dije que no podía pagar ese dinero porque o no tengo en mi casa los artefactos. Por este motivo me fui atrasando en los pagos”.

“A fin del año pasado me cortan la luz, luego de pagarme reconectaron con la condición que fuera entregando lo que pudiera todas las semanas, yo venía cumpliendo, pero hace unos días me cortan la luz, luego pedimos nuevamente el servicio pero ahora me vuelven a cobrar una factura de 3.000 pesos que para nosotros es imposible pagar”, agregó.

Audio: Declaraciones de Marìa Jimena Jimenez, a Villa Marìa Ya!