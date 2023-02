Los primeros datos que surgieron de la investigación tras la labor de la policía judicial que actuó en el lugar, determinaron que la mujer de setenta y cuatro años estaba sin vida cuando abrieron la puerta tenía heridas cortantes en el cuello, por otra parte el hombre estaba en la habitación. La mujer estaba en el comedor.

El hombre estaba en la habitación con heridas también de arma blanca en el abdomen y en el cuello. En su mano tenía una navaja que fue secuestrada por la policía judicial que actuó bajo las órdenes de la fiscalía de Río Segundo. Hay una hipótesis en la que está trabajando la policía, porque hay que señalar que no había ningún antecedente de violencia de género, sino una situación emocional de la pareja.

Hace un mes la mujer fue diagnosticada con alzheimer y él tuvo una profunda crisis emocional por lo que la situación se complejizó para el matrimonio de setenta y cuatro y setenta y dos años.

Todavía no hay una caratula de la causa para determinar qué fue lo que ocurrió. Pero lo que está claro es que cuando ingresaron al hogar no había ningún signo de la presencia de una tercera persona. Es decir, no estaba forzada la puerta, no había robos ni desorden que pudiera presumir la presencia de otra persona en el lugar.

Pareja sin vida encontrada en Oncativo: No había antecedentes de violencia de género

