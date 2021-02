En una entrevista brindada a Villa María Ya, la mamá de Paz, Melania Anahí Videla, contó lo que están viviendo y la necesidad de juntar esa enorme suma para operar a la niña.

TODOS POR PAZ 4.jpg -Gentileza MELANIA ANAHÍ VIDELA.

"Es mi única hija. Es una niña que nació en plena pandemia en Villa María. Por la misma pandemia hay estudios que no pudimos hacer como 'fondos de ojo y las otoemisiones. Ni bien abrieron los centros con sus protocolos asistimos con mi marido a realizar los estudios", empezó.

"Todo comenzó cuando la primera otoemisión salió mal, pero de un solo oído, el izquierdo. Me desesperé porque pensé lo peor, que ella no escuchaba. Y errada no estaba. Esperamos 15 días y repetimos, de nuevo mal. Esperamos un mes y repetimos. De nuevo mal. Consultamos con otorrinolaringólogos y nos pidieron una audiometría y un potencial evocado aditivo. Con el último estudio confirmó que ella es sorda de ese oído. Ni siquiera escucha un solo sonido", detalló.

El otorrino les confirmó que todas las opciones eran quirúrgicas, entre ellas el implante coclear, a lo cual Paz es candidata. En tanto, "por el Ministerio de Salud supimos que no se están consiguiendo para los niños con hipoacusia bilateral, menos para ella es que unilateral. Y que la lista de espera es larga y probablemente pasen años. Nosotros no contamos con mutual ni seguro médico y el implante sale 50 mil dólares. Nuestra familia no cuenta con ese dinero por eso pedimos colaboración para poder llevarla al exterior a que nos den una solución".

Ahora están vendiendo un bono a contribución para juntar plata. Se sortea el 27 de febrero por la quiniela nocturna de Córdoba. El premio es: un lechón, una caja de fernet, un kilo de pan, ensalada y dos coca cola.

Para contactarse o saber más de la historia de paz, el número de celular es: +54 9 3534 06-1074 y el Instagram: @melaniavidela

También, quienes deseen y puedan colaborar pueden donar a la siguiente cuenta:

ALIAS: CARA.MOLDE.VIENTO

CUENTA: 4025467-3 115-3

CBU: 00701156-30004025467333